? El brasiler Malcom es va lesionar a l'entrenament matinal i estarà prop d'una setmana de baixa per un esquinç en el lligament extern del turmell dret, tal com va informar el club. La nota positiva va ser el retorn de Denis Suárez, que va fer part del treball amb el grup i estarà llest per jugar després de l'aturada de seleccions.