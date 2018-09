Messi: «Sense Cristiano, el Madrid és menys bo i la Juve és més potent»

Leo Messi té moltes virtuts, especialment dins del terreny de joc, però no té el do de la paraula. Per tant, quan concedeix entrevistes a mitjans, el fet de concedir-les ja és notícia. Catalunya Ràdio va ser l'afortunada d'entrevistar, després de molt de temps sense concedir entrevistes a mitjans catalans, l'estrella del FC Barcelona.

Messi va parlar de moltes coses. De passat, de present i de futur. D'entrada, el nou capità del Barça va opinar sobre el seu màxim rival que, enguany, ha perdut el seu jugador referent. «El Madrid sense Cristiano és menys bo i la Juventus és més potent. La seva sortida em va sorprendre, no el veia a cap equip que no fos el Madrid», va explicar l'argentí.

La Champions s'ha convertit en l'objectiu principal del Barça. No ho diem els mitjans, sinó que ho va dir Messi en el seu primer discurs com a capità al Gamper i ho va refermar als micròfons de Catalunya Radio. «Sí que és cert que ja toca guanyar la Champions després de tres temporades sense fer-ho. Especialment després de la dura eliminació de l'any passat a Roma, per com va ser. Tenim una plantilla espectacular i crec que és l'any», comentava Messi.

De l'eliminació a Roma, també en va parlar l'argentí. «Quan ho hem comentat amb els companys tots coincidim que ens vam quedar sense resposta. Ens van marcar dos gols molt fàcilment i no vam ser capaços de reaccionar».



Arthur, el preferit

Messi va fer una valoració de la plantilla actual del Barça en què va lloar els fitxatges realitzats pel club. «Crec que tots els que han vingut són molt bons. Sí que és cert que Arthur em va sorprendre. Salvant les distàncies, em recorda a Xavi i sembla que faci tota la vida que està amb nosaltres», va dir. En relació al fitxatge d'Arturo Vidal i el fet que sigui un jugador de perfil diferent, l'argentí va afegir que «els aficionats estan acostumats que vinguin jugadors del nostre estil. El futbol està canviant i els equips són cada vegada més físics. Arturo ens aporta aquest punt físic i també és molt bo amb la pilota».

Preguntat pel seu futur quan es retiri del futbol, Messi va preferir centrar-se en el curt termini. «No penso en el que passarà després. Primer haig d'acabar un contracte i després veurem si puc seguir jugant o no», comentava. El que sí que té clar l'argentí és que el Barça i la ciutat són casa seva. «Em quedo aquí perquè ho tinc tot. Fa 13 anys que sóc aquí, estic al millor equip del món, a la millor o una de les millors ciutats del món. No tinc la necessitat de marxar a un altre lloc», afirmava.

Respecte a l'etapa del Barça post-Leo Messi, l'argentí va voler llançar un missatge de tranquil·litat a l'afició. «Crec que tothom pot estar tranquil perquè seguiran sortint jugadors i se'n fitxaran de molt bons», va sentenciar.