Modric, Cristiano i Salah són els finalistes de The Best i l'argentí en queda fora

La FIFA va anunciar que el portuguès Cristiano Ronaldo, el croat Luka Modric i l'egipci Mohamed Salah són els finalistes al premi The Best que lliura cada any al millor jugador del planeta, mentre que els francesos Didier Deschamps, Zinedine Zidane i el croat Zlatko Dalic són els candidats en la categoria d'entrenador.

Es va repetir el trio d'aspirants al millor jugador de l'any de la UEFA, que la setmana passada va rebre Modric a Montecarlo. Així, el croat, campió d'Europa amb el Reial Madrid i subcampió mundial amb la seva selecció, tornarà a compartir cartell amb Cristiano i Salah.

El portuguès, que aquest estiu va canviar Madrid per Torí, també va guanyar la seva tercera Lliga de Campions consecutiva amb l'equip blanc encara que no va aconseguir brillar al Mundial, mentre que Salah va ser la gran irrupció de la temporada al futbol europeu i va guiar el Liverpool fins a la final de la Champions.

Per contra, sorprèn l'absència d'Antoine Griezmann, campió del Mundial amb França i de la Lliga Europa amb l'Atlètic de Madrid, o d'algun altre company amb la selecció gala. Cap d'ells, de la mateixa manera que l'argentí Leo Messi, podrà aspirar a un guardó que en les seves dues primeres edicions es va dur Cristiano Ronaldo.

Pel que fa al premi al millor porter, els aspirants són el belga Thibaut Courtois, el francès Hugo Lloris i el danès Kasper Schmeichel. Una tripleta en què tampoc no hi són Marc André Ter-Stegen ni Jan Oblak, els dos millors porters de la Lliga Santander la temporada passada.