Renfroe és eliminat i arribarà aquesta mateixa setmana

? No tot van ser males notícies ahir per als aficionats del Baxi Manresa. La bona nova va arribar des de Puerto Rico, on els Leones de Ponce, l'equip al qual jugava el base nord-americà Alex Renfroe, van quedar eliminats de les semifinals de la lliga del país caribeny. Aquest fet allibera el jugador, amb passaport bosni, per venir cap a Manresa i incorporar-se al grup, tot i que caldrà veure si està a punt per debutar dissabte en el partit de la Lliga Catalana contra el Barça Lassa. Renfroe, de 32 anys, ha de ser el base titular i compartir direcció de joc amb el lituà Jakis Gintvainis, que va demostrar bones prestacions a Sant Julià. Aquests dies també s'ha entrenat amb l'equip Pablo Pérez.