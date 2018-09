Un talent precoç que va guanyar la Lliga amb l'Spar Citylift Girona

Jael Freixanet defensant per al Cadí la Seu

Jael Freixanet Viejo és sinònim de talent físic, però també d'una ment privilegiada. La segona filla de Jordi Freixanet i Lourdes Viejo va néixer el 26 d'abril del 1988. Es va iniciar en el bàsquet als 11 anys, a l'escola Sagrat Cor. Va continuar la seva progressió a les categories inferiors del CB i Unió Manresana fins que, el 2002, es va incorporar a l'equip formatiu tutelat per la federació, el Segle XXI. Va jugar la Lliga femenina 2, la segona categoria estatal, durant tres temporades, dues amb el Segle XXI i una amb el Nexus CB Olesa. Alhora, amb la selecció estatal, es va proclamar campiona d'Europa cadet (2004), júnior (2006) i sub-20 (2007).

L'octubre del 2007, va debutar a la Lliga Femenina amb el Mann Filter Saragossa. Freixanet era una ala-pivot versàtil, intensa defensivament i amb instint per al rebot. Després d'un any a l'Aragó, va retornar al CB Olesa-Espanyol, per jugar-hi els següents dos cursos esportius. Durant la seva quarta temporada a la màxima categoria va militar al Cadí la Seu, preludi del seu fitxatge pel Perfumerías Avenida Salamanca, equip amb el qual va conquerir les supercopes estatal i europea.

L'estiu del 2012 es va incorporar a l'Spar UniGirona, equip amb el qual va guanyar la Lliga femenina la temporada 2014-15, rebatejat com a Spar Citylift. Amb 27 anys, va sorprendre amb una retirada prematura. Jael Freixanet anhelava conrear el seu talent intel·lectual. Des d'aleshores s'ha graduat en Física i actualment treballa per a Emark, una empresa de serveis de màrqueting per Internet.