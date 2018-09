El Baxi Manresa ja coneix els horaris de la primera volta de la competició

El Baxi Manresa, i la resta d'equips de la Lliga Endesa, van conèixer ahir la majoria d'horaris de la primera volta de competició. El conjunt dirigit per Joan Peñar-roya s'estrenarà el diumenge 30 de setembre, a partir de dos quarts d'una del migdia, a la pista del Movistar Estudiantes, mentre que el debut al Nou Congost serà quatre dies més tard, el dijous 4 d'octubre, contra el Barça Lassa, a dos quarts de deu del vespre. Finalment, els bagencs tancaran la primera volta a casa davant del màxim favorit al títol, el Reial Madrid, en l'única jornada, de la qual queda pendent conèixer l'horari, que es definirà en funció de la classificació per a la Copa del Rei.

Una de les novetats de la temporada 2018-19 serà l'establiment de cinc franges horàries (en comptes de les tres que existien les últimes dues campanyes): dissabte a un quart de set de la tarda i a dos quarts de nou del vespre, i diumenge a dos quarts d'una del migdia, a les cinc de la tarda i a un quart de vuit del vespre. En la primera i en la darrera es faran el «Partidazo», que es podran veure per Movistar Deportes i #Vamos respectivament. D'aquesta manera, sembla ser que s'acaba la tradició dels partits a les set de la tarda al Nou Congost.

L'ACB i Movistar+ han donat un nou pas en l'organització del calendari definint la data i hora de la majoria dels partits de la primera volta. Fins ara, l'operador televisiu notificava els horaris només un mes abans dels partits, però les dues entitats han cregut convenient augmentar la previsió de les eleccions i fixar-los amb mesos d'antelació, un fet que permetrà als clubs i aficionats planificar els seus viatges. Tot i això, els horaris anunciats estan subjectes a canvis en cas de circumstàncies excepcionals o de canvi d'elecció televisiva. En tot cas, es notificarà qualsevol canvi amb una antelació suficient. Cal recordar que l'ACB ja va aplicar tècniques noves en l'elaboració del calendari d'emparellaments, establint un criteri de jornades no idèntiques, facilitant així un calendari que recull millor les necessitats dels clubs, la compatibilitat dels desplaçaments i la disponibilitat dels pavellons de joc.



El bus a Lleida ja s'està omplint

D'altra banda, el proper partit de pretemporada del Baxi Manresa serà aquest dissabte a partir de les vuit del vespre, quan els bagencs disputaran la segona semifinal de la Lliga Catalana contra el Barça Lassa al pavelló Barris Nord de Lleida. El club ha organitzat un autobús per acompanyar l'equip al preu de 20 euros, entre entrades i viatge. Es pot trucar per reservar places i per a més informació al telèfon 938 721 503 en horaris d'oficina. En cas d'arribar a la final, aquesta es jugaria l'endemà, també a les vuit del vespre davant el vencedor del MoraBanc Andorra-Divina Seguros Joventut. Segons va informar ahir l'entitat manresana a través de les seves xarxes socials, el bus ja està començant a omplir-se.