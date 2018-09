El Cadí es posa en marxa per preparar un dur inici de curs

La pilota comença a rodar per al Cadí la Seu

La pilota comença a rodar per al Cadí la Seu TONI SOLANELLES

La Seu torna a respirar bàsquet de primer nivell. Cinc mesos després del darrer partit de lliga, el Cadí torna a fer rodar la pilota, encara que sigui a mode d'entrenament. El conjunt que dirigeix Bernat Canut ha iniciat la preparació tècnica i física, després que les deu integrants de la plantilla que ja són a la capital de l'Alt Urgell hagin completat, amb nota, els controls mèdics.

Canut i el seu equip –Xavi Miñambres, Roger Vilaró i Xavier Calm– integren la preparació física amb el treball damunt el parquet des del primer dia. Això no treu que alguns dies els aprofitin per fer sortides a la muntanya o altres tipus d'activitats més socials. Tot per arribar prou bé a una complexa arrencada de campionat.

De fet, les primeres sessions d'entrenament estan molt encaminades a repassar conceptes bàsics que les sis jugadores que continuen de la temporada passada ja coneixen i que es tracta de traslladar a les noves components de l'equip. En la primera jornada formal d'entrenament, ahir a la tarda, es van fer uns testos físics en què va quedar clar que tothom, però especialment Zuzanna Sklepowicz, Mehryn Kraker i Andrea Vilaró, arriba en bona forma –a excepció de la baixa de la finlandesa Anniina Äijänen per una indisposició lleu que no l'ha d'impedir integrar-se al grup ben aviat. També es preveu que una vegada resolts els tràmits burocràtics, la jamaicana Shereesha Richards arribi a l'Alt Urgell la setmana vinent.

El llarg parèntesi entre temporada i temporada que viu el bàsquet femení de primer nivell fa que totes les jugadores hagin arribat amb moltes ganes de posar-se a punt i començar a competir.



Quedava clar ahir damunt el parquet del poliesportiu municipal de la Seu, que acollirà pràcticament matí i tarda sis dies a la setmana la preparació del conjunt. La càrrega de treball, però, ha de ser la justa. I evitant ensurts. L'inici de la temporada passada va estar marcat per un notable volum de lesions que va condicionar el joc de l'equip, a banda de deixar més o menys temps fora de joc peces que havien de ser clau, com Georgina Bahí o Ariadna Pujol.

Sense cap mena de dubte, un dels reptes inicials del conjunt és que les jugadores arribin prou fortes a un tram inicial del campionat –a partir del 13 d'octubre a Torrejón de Ardoz– que es preveu molt complex. Dos partits fora de casa amb dos equips prou perillosos sobre el paper (ambdós gallecs, el Lugo i el Ferrol) i, després, quatre dels conjunts més potents de la lliga: el Perfumerías Avenida (que serà el primer rival que visitarà la Seu), l'Spar CityLift Girona, el Lointek Gernika i l'IDK Gipuzkoa.

L'objectiu reconegut en públic o en privat per tothom és poder transitar entre els vuit primers llocs de la classificació, que aquest curs donaran lloc a disputar la Copa de la Reina i el play-off per aconseguir el títol.