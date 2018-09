«Crec que aquesta lliga serà molt competitiva fins al final»

Bernat Canut enceta el segon curs com a màxim responsable del primer equip femení del Sedis Bàsquet. Com a primer entrenador del Cadí la Seu.



És diferent planificar una temporada sabent que s'és el primer entrenador que fer-ho de retruc com l'any passat?

Sincerament, no em costa reconèixer que l'any passat vam anar de pressa i corrent. No vaig tenir ni deu dies per preparar-ho tot. La pretemporada va ser un experiment, d'anar experimentant més que realment preparar l'equip i tenir clara una direcció. Aquest any és diferent: sabem el camí que volem seguir i des del primer entrenament anem en una direcció que no perdrem durant tot l'any.

Amb les noves incorporacions s'ha de veure un Cadí diferent al de la temporada passada?

Unes de les frases que vaig dir quan vam fer la xerrada inicial és que no havíem substituït ningú. Que les sis jugadores que havíem renovat és perquè les volíem, i respecte de la resta no hem canviat cromos. Hem apostat per jugadores diferents, amb coses millors i pitjors que les jugadores de l'any passat. No substituïm ningú, és un nou grup amb noves aportacions.

Però no hi faltarà el joc ràpid, agressiu.

Si ha de ser d'una altra manera m'haurien de canviar a mi, perquè és el joc que entenc. Evidentment amb matisos i intentant adaptar-se a les qualitats de cada jugadora. Però s'intentarà córrer sempre que es pugui i quan es jugui en estàtic serà força dinàmic, amb possessions curtes. Ritme tant en atac com en defensa.

Té un equip més complet que el de l'any passat?

Crec que sí, potser és més equilibrat.

Torna a ser una lliga de molts canvis. Però classificant-se vuit equips per a la Copa de la Reina i per al play-off, els tretze clubs deuen aspirar a ser-hi.

Segurament serà així. Crec que la lliga serà molt competitiva i no sé quins seran els dos equips que estaran a baix, però segur que guanyaran més partits que els de l'any passat. Fins al final de Nadal i fins al final de la lliga regular hi haurà opcions per a tothom. Amb una victòria de més o de menys es podrà quedar setè o onzè. Crec que hi haurà força igualtat. En tot cas, es complicat fer un pronòstic, s'haurà de veure tot partit a partit.