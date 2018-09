D'Igualada al cim mundial del tir amb arc

El foment de la capacitat de relaxació i concentració, de l'autocontrol i del càlcul instintiu de distàncies. Aquests són els principals beneficis que reporta als seus adeptes al tir amb arc, una modalitat esportiva minoritària i sovint estigmatitzada que té com a una de les millors del món una igualadina, Rosa Miñano.

L'anoienca es va iniciar en aquest esport fa cinc anys i, en aquest lustre que porta competint, té com a millor record la seva participació al campionat mundial de l'any passat de bosc, que es va dur a terme a la localitat francesa de Robion. Allà va acabar cinquena en la classificació individual d'arc nu sènior femení i subcampiona per equips amb la selecció espanyola. «Va ser una gran experiència, em va agradar el fet de poder estar al costat de gent important en el món del tir amb arc». Enguany, Miñano destaca la seva victòria en el campionat de Catalunya de camp, «sobretot emocionalment, ja que unes setmanes abans havíem enterrat la meva parella, que també era arquer». Però la igualadina es va saber recuperar d'aquest cop dur i es va endur el triomf per cinquè any consecutiu.

Avui, la tiradora del Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui inicia la seva participació en el Mundial de camp en la modalitat d'arc nu, que s'està disputant a la localitat italiana de Cortina d'Ampezzo fins diumenge, dia en què es duran a terme unes finals que seran retransmeses en directe per Youtube. Sobre els seus objectius en la competició, l'anoienca intentarà arribar als quarts de final de dissabte, però tindrà dures rivals, com les italianes Chiara Benedetti, Cinzia Noziglia, Eleonora Strobbe (la qual ja ha estat campiona del món) i la sueca Lina Bjorklund. A part de contrincants, Miñano també les considera les seves referents.

D'aquí a dues setmanes, Miñano prendrà part en un altre gran campionat internacional, l'europeu de bosc, que es durà a terme del 18 al 23 de setembre a la localitat sueca de Göteborg. La igualadina tindrà pràcticament les mateixes rivals que en el Mundial de camp (la majoria de les millors arqueres mundials són del continent europeu) i es planteja el mateix repte, els quarts.