Luis Suárez assumeix que haurà de dosificar-se aquesta temporada

Luis Suárez va concedir una entrevista al Tu diràs de RAC1 en què va repassar l´actualitat blaugrana i també va parlar del passat. Concretament, el nou blaugrana va apuntar que ha d´aprendre a dosificar-se.

En aquest sentit, Suárez va recordar un episodi de la temporada passada: «Em penedeixo molt del partit de l´any passat contra el Leganés», va dir l´uruguaià. «Vaig jugar tot el partit quan teníem molts punts d´avantatge i en tres dies teníem la final contra la Roma. Arribes una mica desgastat. També un va sent conscient i l´entrenador veu aquests petits detalls que crec que ajudaran a regular la plantilla aquest any».

Després, el Barça va acabar caient a l´estadi romà i va quedar eliminat de la Champions League, la gran espina clavada que té el vestidor blaugrana i que volen treure aquesta temporada.

Ahir també es va saber la notícia que el futur Girona-Barça del 26 o 27 de febrer té molts números de ser el partit escollit per disputar-se a terres nord-americanes. Tot i que fonts de LaLiga no ho han confirmat, sí que han assegurat que és una possibilitat. Així, segons el diari l´Esportiu, el Girona ja ho tindria assumit i estaria preparant ofertes per als socis del club.