Monbus, nou patrocinador del primer equip de l'Igualada

El sènior masculí A del Club Bàsquet Igualada tindrà l'empresa Monbus com a nou patrocinador. L'entitat de transports gallega ha estat des de sempre vinculada al món del bàsquet, concretament amb equips de l'ACB com l'Obradoiro. Ara donarà suport al conjunt anoienc i, entre d'altres, la seva col·laboració permetrà la compra de nou material d'entrenament, del qual se'n beneficiarà tot el club i que contribuirà a millorar la tecnificació dels seus jugadors.

Enguany, l'equip, que competirà una temporada més a la Lliga EBA, serà dirigit novament per Jordi Martí, que tindrà com a tècnics ajudants Àxel Renau i Sergi Alamillo, mentre que Albert Duocastella serà el preparador físic i delegat. Pel que fa als jugadors, seguiran Miquel Benito, Eduard Burgés, Sergi Carrión, Jordi Tor-res, Carles Fonts, Miki Stobart, Eduard Tejero i Pau Camí. D'altra banda, s'incorporen Roger Pérez, provinent del Sitges, i l'igualadí Jaume Torres, germà del Jordi, del Castelldefels. El conjunt anoienc debutarà en competició oficial aquest dissabte a Les Comes davant el Pardinyes de Lleida, en un matx corresponent al grup 7 de la fase prèvia de la Lliga Catalana EBA que es posarà en marxa a partir de les 18 hores. El diumenge 16, l'Igualada visitarà l'Andorra B.