La monistrolenca Cristina González també competirà al mundial de camp, en arc compost

L'arquera monistrolenca Cristina González, del Tir Arc Olesa (TAO), també pren part des d'avui en el Mundial de camp de Cortina d'Ampezzo, en el seu cas en la modalitat d'arc compost. González, que participarà per tercera vegada en una cita mundialista, ha preparat a consciència una competició on tindrà com a objectiu millorar les últimes actuacions i poder situar-se entre les vuit millors del campionat, sense renunciar a les places de podi.

Igual que Miñano, la monistrolenca farà, avui i demà, les dues rondes de qualificació, mentre que divendres s'iniciaran les eliminatòries.



26a fa dos anys a Dublín

Fa dos anys, en el campionat mundial que es va dur a terme a Dublín, l'esportista de Monistrol de Montserrat va finalitzar en la vint-i-sisena posició. En la primera jornada de la competició, González va sumar un total de 382 punts i va acabar en la novena plaça, amb possibilitats de ser entre les millors. En la segona jornada hi va haver més problemes meteorològics, fet que va propiciar que la monistrolenca sumés 337 punts, no prou per passar el tall i lluitar per les medalles. En la competició per equips, el conjunt estatal va caure als quarts de final davant la Gran Bretanya (106-81) i va finalitzar en la vuitena posició.