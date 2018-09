UCAM Múrcia i Burgos triomfen a Guadalajara i el Breogán ensopega

El primer Circuit de Pretemporada Movistar, el de Guadalajara, va arribar ahir a la seva fi amb les victòries de l'UCAM Múrcia, que va vèncer el Montakit Fuenlabrada per 62-76, i del San Pablo Burgos, que va tombar el Movistar Estudiantes per 91-94.

En el primer matx de la jornada, els murcians van haver d'emprar totes les seves armes fins al final per desfer-se d'uns madrilenys molt batalladors que van tenir a les seves files el màxim anotador del duel, l'ala congoleny Christian Eyenga, que va anotar 14 punts.

Tot seguit, els burgalesos es van refer d'un mal primer quart (34-21) i van haver de lluitar fins al darrer segon per imposar-se als madrilenys, que van tenir en l'escorta porto-riqueny Gian Clavell el seu home més inspirat, amb 22 punts, tot i que no va poder anotar el darrer triple per dur el matx a la pròrroga. En el bàndol guanyador va destacar l'ala eslovè Vlatko Cancar, amb 18 punts, i el pivot serbi Goran Huskic, amb 11 i sis rebots. A més, Huskic va anotar una cistella des de la línia de tres punts i dos tirs lliures que van ser decisius pel triomf del seu equip.

D'altra banda, el Cafés Candelas Breogán va caure davant l'Obras Sanitarias argentí en el seu primer partit de pretemporada, el qual van disputar a la localitat gallega de Sarria (65-76). En el primer quart, el conjunt de Lugo va agafar vuit punts d'avantatge (26-18) i, en el segon, la renda es va ampliar fins als deu (40-30 al descans). En el tercer quart, els sud-americans van sortir millor i van empatar a 56 i, en el darrer període, van fer una escapada que ja va ser definitiva.