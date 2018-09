Álvaro Muñoz també es perdrà sis setmanes

Segueixen els ensurts amb conseqüències en la pretemporada del Baxi Manresa. Ahir es va saber que l'ala Álvaro Muñoz no podrà començar la temporada oficial per culpa d'un esquinç de turmell que es va fer en l'entrenament de dimarts. Segons la nota emesa pel club, el jugador castellà té un esquinç de grau 2-3 al turmell esquerre amb afectació al lligament. Aquest fet li suposarà estar aproximadament sis setmanes de baixa, amb la qual cosa podria estar a punt per al partit de la cinquena jornada de la lliga Endesa, al Nou Congost contra l'Unicaja.

La lesió de Muñoz és la segona d'importància després de la Doellman, que té un termini de recuperació semblant. El jugador d'Àvila és un dels quatre basquetbolistes de formació que té la primera plantilla i, per tant, el Baxi es pot veure obligat a mantenir-lo donat d'alta per completar les actes dels partits.

D'altra banda, el club també es planteja tenir com a vinculat l'ala pivot madrileny Francisco Salvador del Águila, que s'està entrenant amb el club des de fa uns dies i que ja va debutar dissabte passat a Sant Julià de Vilatorta contra l'Andorra. Francisco del Águila també serà a la Lliga Catalana des de dissabte.