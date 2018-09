El batibull europeu de seleccions ja és aquí

És possible que alguns dels lectors de Regió7 recordin un concurs que va emetre TV3 que es deia El joc del segle. Va succeir Tres pics i repicó la nit dels dijous i el seu funcionament sempre va ser un enigma. Més enllà de l'aparició de la igualadina Lloll Bertran interpretant la Vanessa i el seu arxiconegut «el vídeo», que podria haver estat un precedent del modern VAR, el programa era embolicat al màxim. Els concursants responien preguntes i havien de desar, rebotar i fer una sèrie de moviments més per guanyar que poca gent entenia. Segurament, aquestes mateixes dificultats tindrà l'aficionat mitjà al futbol per entendre el funcionament de l'últim invent de la UEFA, la Lliga de Nacions, que es posa en funcionament avui.



Premis i càstigs

La principal característica del torneig és el seu format de lliga i la possibilitat de pujar i baixar de nivell, la qual cosa pot derivar en la llavor d'una futura competició europea de seleccions estable. La voluntat de la UEFA, ja des de l'època de Michel Platini a la presidència, era omplir les dates que s'ocupaven amb partits amistosos que no oferien cap tipus d'emoció. Es va decidir encabir-hi un torneig amb premis que poden arribar a ser suculents, sobretot per a països que, en condicions normals, no tindrien cap possibilitat d'èxit.

Així, hi haurà quatre lligues formades per equips agrupats segons el seu coeficient UEFA. En cada lliga hi ha quatre grups,de tres o quatre equips, que disputaran partits tots contra tots fins que hi hagi un guanyador i un cuer. El guanyador es classificarà per a una final a quatre, que tindrà lloc segurament el març. El guanyador tindrà dos premis: ser campió de la seva lliga, i un títol oficial més en el cas de la lliga A, i una plaça segura per a la propera Eurocopa del 2020.



Andorra a l'Eurocopa?

Aquest guardó és especialment suculent per als setze membres de la lliga D. Només Letònia va aconseguir entrar a un gran torneig, a l'Eurocopa del 2004. Ara, tots ells s'enfrontaran a adversaris del seu nivell i no hauran d'afrontar les golejades de rigor, que no treuen cap a res, de quan juguen amb un dels grans col·lossos continentals. Així, podria passar que Andorra tingui possibilitats d'anar a l'Eurocopa. Hauria de guanyar el seu grup, la qual cosa també li suposaria un ascens de categoria per a la propera edició de la Lliga de les Nacions, i imposar-se en la final a quatre. És complicat, sobretot perquè en el seu grup té tres seleccions superiors, però no tan impossible com abans.



Ascensos i descensos

L'altra novetat són els ascensos i descensos, la qual cosa provocarà que en la segona edició de la Lliga de Nacions possiblement no hi hagi tan equilibri com en els grups actuals. Així, en el grup d'Espanya, l'equip de Luis Enrique o Anglaterra o Croàcia, que es van enfrontar en una de les semifinals de l'últim Mundial, baixaran a la lliga B. En canvi, pujarà Àustria o Bòsnia o Irlanda del Nord. O bé la República Txeca o Eslovàquia o Ucraïna. Cap dels sis països no va ser a l'últim Mundial. I això no és tot. El setembre que ve comença la classificació normal per a l'Eurocopa, amb la qual cosa l'embolic per saber qui es classifica a través del sistema normal o a través de les repesques de la Lliga de Nacions serà per veure'l. De moment, tot arrenca avui i hi destaca un atractiu Alemanya-França, a l'Allianz Arena de Munic.