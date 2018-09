El CN Minorisa s'imposa en la Lliga Catalana de Clubs

arxiu particular

Montiel, Noguera, Vidal, Baldellou i Redondo van formar l´equip del Club Natació Minorisa a Banyoles arxiu particular

Els triatletes del Club Natació Minorisa es van imposar amb molta autoritat en la classificació de clubs del Triatló Olímpic de Banyoles, la prova més antiga de Catalunya i la darrera de la Lliga Catalana de Clubs de Divisió d'Honor, que també se la va endur el conjunt manresà.

La prova de distància olímpica (1.500 m de natació, 40 km de ciclisme i 10 km de cursa a peu) va veure com els competidors de l'equip bagenc van fer una autèntica exhibició. El callussenc Arnau Montiel va ser el guanyador absolut i sub-23 de la cursa, seguit del seu company d'equip moianès Iñaki Baldellou. Tots dos van dominar la prova d'inici a fi, només acompanyats pel jove argentí Ibrahim Tupac, del club Distance, que va ser tercer. Per la seva banda, Pau Noguera va completar l'equip amb una cinquena posició final i sent el millor en la categoria júnior. També van destacar Amand Redondo, segon en V2, i la surienca Esther Hernández (CN Reus Ploms), segona en la classificació absoluta femenina.

A manca d'aquesta darrera prova, la Lliga Catalana estava oberta, ja que fins a cinc equips tenien opcions matemàtiques de guanyar-la. El conjunt manresà va portar a Banyoles els seus millors homes, que no van fallar i van aconseguir la victòria per clubs que els donava la victòria final a la Lliga.

D'aquesta manera, el CN Minorisa tanca una excel·lent temporada i supera els resultats assolits el 2017, quan va ser la revelació de la temporada amb la segona posició final, només darrere del Fasttriatlon, que enguany s'ha vist superat per l'equip manresà i s'ha hagut de conformar amb la segona posició, per davant del Distance (tercer) i el CN Prat (quart).



Alsina, tercera al català aleví

La triatleta de Sant Fruitós de Bages Ingrid Alsina, del Club Natació Minorisa, va acabar en la tercera plaça de la categoria aleví femenina i onzena absoluta en la quarta edició del Campionat Nacional de Catalunya de triatló infantil i aleví, que es va dur a terme a l'estany de Banyoles i en el qual van participar més de 125 joves triatletes. Alsina, que va fer un temps de 24.10 minuts, només va ser superada per Nur Ortega, campiona aleví absoluta amb un registre de 22.00, i Zoe Escobar, segona femenina i tercera absoluta (22.26).