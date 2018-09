El funcionament de la nova competició

La Lliga de Nacions es començarà a disputar després de cada Mundial o Eurocopa i durarà fins a la primavera de l'any següent



Cada grup tindrà dues voltes. Cada component dels grups de tres equips jugarà quatre partits, i els de quatre equips, sis partits



Els últims classiificats de cada grup de les lligues A, B i C baixaran al nivell inferior per a la propera edició. Així mateix, els primers de cada grup de les lligues B, C i D ascendiran al graó superior.



El primer de cada grup es classifica per a una final a quatre que es disputarà la primavera a una sola seu. El guanyador de la Lliga A s'endurà el títol de la Lliga de Nacions. El campió de cada play-off obtindrà una plaça per a l'Eurocopa del 2020.



Els equips que no s'hagin guanyat la plaça per a l'Eurocopa del 2020 a través de la Lliga de Nacions,ho hauran de fer a través de la fase de classificació normal, que començarà el proper setembre. Els dos primers de cadascun dels deu grups es classifiquen. Si queden places lliures per a l'Eurocopa, es faran repesques a través del coeficient UEFA.