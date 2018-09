De Marchi s'endú l'onzena etapa i Yates es manté líder

El ciclista italià Alessandro de Marchi (BMC) va ser el més fort de l'escapada del dia i es va endur l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, la més llarga de la competició, que tenia 207,8 quilòmetres de recorregut, entre les localitats de Mombuey i Luintra. Amb aquest, De Marchi suma el seu tercer triomf parcial a la ronda espanyola en la seva carrera.

L'italià va guanyar el pols al colombià Jhonatan Restrepo (Katusha), el seu acompanyant en la part final, que va creuar la meta segon a 28 segons, i el seu millor ritme en una dura ascensió va ser clau per deixar-lo enrere i evitar que l'italià Franco Pellizotti (Bahrain Merida), que va ser tercer a 59 segons, l'atrapés per darrere. El francès Thibaut Pinot, que va ser present a l'escapada i va ser líder virtual durant molta estona, va finalitzar desè, a 1.50 minuts. Per la seva banda, el corredor navassenc Jordi Simón (Burgos BH) va acabar en el lloc 138, a 31 minuts i 40 segons de De Marchi.

Els favorits a la victòria final van entrar tots junts i, per tant, el britànic Simon Yates (Mitchelton) manté un dia més el lideratge, amb només un segon d'avantatge sobre el murcià Alejandro Valverde i 14 sobre el colombià Nairo Quintana, ambdós del Movistar. Jordi Simón es troba en la 129a plaça de la general, a 1 hora, 35 minuts i 53 segons de Yates.

Avui es disputarà la dotzena etapa de la prova, que tindrà un total de 181,1 quilòmetres de recorregut, entre les localitats de Mondoñedo i Mañón.