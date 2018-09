VÍDEO | Pep Guardiola demana la llibertat dels independentistes presos

L'entrenador bagenc del Manchester City, Pep Guardiola, ha tornat a manifestar-se a favor del procés a Catalunya en un vídeo pujat a les xarxes socials en el que ha demanat la llibertat dels presos i ha comparat el llaç groc que porta habitualment a la seva roba amb el llaç solidari contra el càncer o qualsevol altra malaltia.



El tècnic català, que s'ha mostrat a favor de la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya en repetides ocasions, apareix en el vídeo amb una samarreta de color groc per demanar la "llibertat" dels polítics catalans empresonats pel procés independentista.



L'entrenador de Santpedor s'ha defensat d'aquells que el critiquen per portar el llaç groc posant com a exemple l'ocorregut recentment en un torneig de golf. "Fa unes setmanes, els millors golfistes del món, inclòs Tiger Woods van jugar un torneig als Estats Units i aquell cap de setmana van portar un llaç groc. Per què? Perquè Jarrod Lyle, un golfista, estava lluitant contra un dur càncer", va recordar.



"Els jugadors portaven el llaç groc per estar prop de Jarrod i la seva família. Aquests jugadors sensacionals van demostrar la seva humanitat a la resta del món. Una situació semblant passa a Catalunya en els últims mesos. Milers de persones porten un llaç groc per demostrar la seva humanitat, perquè dones i homes estan a la presó des de fa un any", ha indicat en un vídeo que es pot escoltar en anglès, italià, alemany i català.



"És gent normal que defensa idees i que està a la presó des de fa un any. Per tots els que estigueu a Catalunya l'11 de setembre, a tots els amics de Catalunya, us agraïm que pugueu transmetre aquest missatge a Europa i tothom. Llibertat a tots els que estan a la presó. Tant de bo puguin tornar a casa", ha sentenciat a sis dies que se celebri la Diada.