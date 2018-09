Pere Marsinyach és el campió d'Europa per segon any consecutiu

El cardoní Pere Marsinyach (Foment Cardoní) es va proclamar campió d'Europa per segona temporada seguida, en la competició que es va dur a terme a l'arxipèlag portuguès de les Açores.

Marsinyach va tenir una actuació apoteòsica, que va ser premiada amb un 10, cinc 9,9 i un 9,8 en la nota B i tres 9,7 pels jutges, i es va penjar el seu segon or consecutiu, després del que va guanyar l'any passat a Roana (Itàlia). El cardoní va obtenir una puntuació de 547.500 i va superar els italians Michele Sica, que va ser segon amb 518.700, i Giuseppe Marco Giustino, tercer amb 514.400. Per la seva banda, Llorenç Álvarez, del CPA Ripollet, i Sergio Canales, que és madrileny però pertany a la Federació Catalana de Patinatge perquè competeix per al Reus Deportiu, van ser sisè i setè, amb puntuacions de 506.400 i 495.200, respectivament.

En la categoria sènior femenina, Carla Escrich, del CPA Caldes d'Estrach, va obtenir una medalla de bronze molt lluitada, mentre que Sara Castillo, del CP Parets, va ser vuitena. Finalment, Artur Balagué i Elisenda Prat, del CPA Olot, van acabar tercers en parelles d'artístic, i Marina Gibaja va finalitzar desena en Solo Danza sènior femení.