Renfroe arribarà demà però no jugarà contra el Barça a Lleida

Un dels puntals del Baxi Manresa per a la temporada que comença, el base nord-americà Alex Renfroe, arribarà demà a Manresa per tal de començar-se a entrenar amb els seus companys. Renfroe va quedar eliminat la matinada de dilluns amb el seu equip, els Leones de Ponce, de les semifinals de la lliga de Puerto Rico, motiu pel qual ha quedat deslliurat per poder-se incorporar al seu nou equip europeu.

Des del cos tècnic del Baxi s'ha cregut necessari que Renfroe tingués uns dies de descans per recuperar-se dels darrers esforços i que la seva incorporació al grup sigui paulatina, motiu pel qual no se'l forçarà per jugar dissabte a Lleida contra el Barça Lassa. Encara faltarà per arribar el pivot haitià Cady Lalanne, fitxat fa tres setmanes, que està acabant de resoldre els problemes amb el visat.