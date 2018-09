Tres jugadors de l'Igualada HC impulsen l'equip estatal sub-17

arxiu particular

Aleix Marimon, Guillem Torrents i Gerard Riba, d´esquerra a dreta arxiu particular

La selecció espanyola sub-17, amb els jugadors de l'Igualada HC Aleix Marimon, Guillem Torrents i Gerard Riba a les seves files, va acabar en la primera posició del grup B del campionat europeu de la categoria, que s'està disputant aquests dies a la localitat italiana de Correggio.

En el seu debut en la competició, diumenge, l'equip estatal va superar per un contundent 12-3 el combinat de Suïssa, amb un gol de Riba i un altre de Marimon. L'endemà, Espanya va golejar Andorra per un clar 12-0, amb tres dianes de Riba i una de Marimon. Finalment, dimarts el conjunt espanyol va vèncer per la mínima l'amfitrió (3-4), amb tres gols de Marimon.

D'avui fins dissabte, la selecció estatal jugarà la lligueta final contra França, Portugal i Itàlia, que s'enfrontaran entre si per decidir la nova campiona d'Europa. Avui, Espanya jugarà a partir de les 17 h, mentre que demà i dissabte ho farà a les 21 h.