Eriksson no defensarà el títol en el concurs de triples de l'ACB a Santiago

L'exjugador del Bàsquet Manresa Marcus Eriksson no es troba entre els set finalistes que es coneixen del concurs de triples de l'ACB, que tindrà lloc abans de la final de la Supercopa, el proper dia 22 al pavelló Fontes do Sar de Santiago de Compostel·la. El suec va aconseguir el títol l'any passat, però aquest any ha decidit no repetir, amb la qual cosa deixa la porta oberta al màxim favorit i guanyador de les dues edicions anteriors, l'escorta del Reial Madrid Jaycee Carroll.

A més del nord-americà, el pavelló gallec també veurà les evolucions del nou jugador del Barça Lassa Kyle Kuric, de l'escorta del Kirolbet Baskonia Matt Janning, de l'ala del Monbus Obradoiro Kostas Vasileiadis, que actuarà de local, d'un dels reforços del València Basket, que també havia actuat al conjunt gallec, Matt Thomas, i del finalista de l'edició del 2016 d'aquest mateix torneig, el jugador del Delteco GBC Alberto Corbacho.

Com en les darreres edicions, també hi haurà una representant del bàsquet femení, la jugadora del Baxi Ferrol Patricia Cabrera, que ja va participar en el concurs la temporada passada. Va eliminar Rafa Martínez als quarts de final i va caure contra Eriksson a les semifinals. El vuitè participant sortirà del concurs popular organitzat per KIA a través del seu lloc web. La seva indentitat es coneixerà després de la fase final de diumenge.