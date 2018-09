Navarro tindrà la samarreta penjada al Palau i un homenatge al Clàssic

El fins ara capità del FC Barcelona Lassa de bàsquet Juan Carlos Navarro, que s'ha retirat aquest estiu després de dues dècades jugant a l'elit, tindrà la seva samarreta penjada al Palau Blaugrana i tindrà un sentit homenatge per part del club i la seva afició abans del clàssic de la Lliga Endesa.

Navarro, amb 1.139 partits i 13.609 punts a l'esquena amb el FC Barcelona, ??l'equip de la seva carrera excepte la temporada que va fer a l'NBA amb Memphis Grizzlies, és una llegenda del bàsquet blaugrana i com a tal tindrà la seva samarreta amb el dorsal '11 'penjada al Palau Blaugrana.

"La retirada de la samarreta es farà pels seus mèrits el dia del Clàssic contra el Reial Madrid, un acte amb els socis i abonats. La seva samarreta formarà part de la qual és casa seva, al Palau i el Barça", ha revelat el president blaugrana , Josep Maria Bartomeu, en l'acte de comiat de 'La Bomba' que ha tingut lloc a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

La samarreta de Juan Carlos Navarro, nascut a Sant Feliu de Llobregat el 13 de juny de 1980, restarà penjada al capdamunt del Palau Blaugrana al costat de les d'Andrés Jiménez, Nacho Solozábal, Juan Antonio San Epifanio 'Epi' i Roberto Dueñas.

A més, l'acte tindrà lloc abans del Clàssic de la Jornada 10 de la Lliga Endesa, contra el Reial Madrid --previst per al 25 de novembre--, quan el club aprofitarà per brindar-li un sentit homenatge al costat de l'afició.

Prèviament, el 25 de setembre, tindrà lloc un acte institucional al Palau Blaugrana. "Un acte institucional llarg, emès per Barça TV i amb molts convidats per fer un repàs a tota la carrera de Joan Carles com a jugador i persona", ha apuntat Bartomeu.

També s'obrirà un espai dedicat a la seva figura al Museu del Barça, en el qual es desglossament seva llegenda, i Barça TV emetrà un documental sobre la seva trajectòria.

Navarro ha estat acompanyat en aquest acte per la plantilla i l' 'staff' tècnic actual del bàsquet, i excompanys de la 'Bomba' com Víctor Sada, Jordi Trias, els germans Pau i Marc Gasol, Ricky Rubio o Roger Grimau.