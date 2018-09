Paula Fernández: «El Màlaga es mereix ser entre els equips grans»

La fruitosenca Paula Fernández, flamant subcampiona del Mundial sub-20 amb la selecció espanyola i actual jugadora del Màlaga, debutarà a Primera Divisió, una competició també coneguda com a Lliga Iberdrola per motius de patrocini, demà a partir de les 16 hores a casa. El seu rival serà un dels grans favorits al títol, l'Atlètic de Madrid.

En una entrevista concedida al Diario Sur, Fernández va explicar els objectius que té amb el club andalús: «Estic molt centrada a fer una bona temporada amb el Màlaga i quedar el més amunt possible. Aquest club es mereix ser entre els grans». Sobre el debut davant les madrilenyes, la bagenca va dir que «no m'agrada pensar en l'aspecte individual, som un equip i pensem en guanyar, així que començar amb una victòria seria el debut perfecte». La santfruitosenca també va deixar clar que ja té instal·lada la mentalitat grupal: «Aquest és un esport d'equip, tu sola no pots fer res, així que els meus objectius són els de l'equip, que es mereix estar aquí i durar el màxim d'anys possible a la Lliga Iberdrola». Sobre el clima al vestuari, Fernández comenta que «hi ha molt bon ambient. Totes tenen moltes ganes que comenci a rodar la pilota. No pensem en cap altra cosa. Anirem a donar-ho tot, sigui l'equip que sigui».

Records de la final mundialista

En l'entrevista, la bagenca també va reconèixer que s'està començant a adonar de la gesta de les espanyoles al Mundial sub-20, on van assolir la plata: «En el xiulet final, el primer que et ve al cap és que has perdut, però després passa el temps i t'adones que l'equip ha fet història». No ho diu per dir, ja que la final entre Espanya i el Japó va ser el partit de futbol femení amb millor quota de pantalla a l'Estat en tota la història, amb gairebé dos milions d'espectadors.