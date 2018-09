El Puigcerdà s'enfronta al Nimes i al Tolosa en un triangular amistós

Una setmana abans del començament de la lliga, el Club Gel Puigcerdà disputarà un triangular de preparació amb els equips francesos del Krokos Nimes, de la Divisió 3 gal·la, i les Bélougas de Tolosa Blagnac, de la Divisió 2, a la pista del Poliesportiu de Puigcerdà.

El primer partit es disputarà avui, a partir de les 20.15 hores, i enfrontarà els amfitrions davant el Nimes. Demà, a la mateixa hora, hi haurà el duel entre els dos conjunts francesos, mentre que diumenge, a les 13 hores, el Puigcerdà jugarà contra el Tolosa. Aprofitant la disputa d'aquest triangular de pretemporada, s'entregaran els abonaments de temporada dels socis de l'entitat que ho necessitin. El preu de l'entrada de cada partit serà de 3 euros per a tothom.

Aquest curs, el conjunt groc-i-negre presenta algunes novetats respecte a les darreres temporades, ja que ha dut a terme tres incorporacions: la del porter letó Nils Grinfogels, de 24 anys, la del defensa del mateix país Reinis Demiters, de 27, i la del davanter finlandès Kustaa Tuohimaa, de 21.

Els tres venen per reforçar una base de joves de la Cerdanya que estan a punt per donar un pas endavant i assolir objectius més ambiciosos aquesta mateixa temporada. Tot i que l'equip ha tingut algunes baixes, l'entrenador dels ceretans, Salva Barnola, disposarà d'una plantilla més àmplia, que li permetrà aspirar d'una vegada per totes a entrar als play-off i disputar la lliga. Un pas més per tornar l'equip ceretà a la lluita pels títols, com anys enrere.