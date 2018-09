La Seu tanca les portes de la Copa del Món

Quatre palistes urgellencs buscaran aquest cap de setmana obtenir els millors resultats de la temporada en la prova de casa de la Copa del Món, que no és una prova qualsevol. El Parc Olímpic del Segre acull l'última prova d'aquesta competició, que enguany puntua doble i que desvetllarà el nom dels guanyadors de les diverses categories. Dels competidors de casa nostra, només Núria Vilarrubla es troba entre les vint primeres de la seva categoria, en concret en la desena posició de C1 (canoa), però tots ells solen fer bons resultats a casa i provaran, com a mínim, entrar a les semifinals i a les finals.

Vilarrubla, campiona d'Europa el 2016 i quarta classificada a la Copa del Món de la temporada passada, va ser segona enguany a la cursa de Cracòvia i sol aconseguir resultats brillants a la Seu. Està notant el fet que la seva disciplina serà olímpica per primer cop d'aquí a dos anys a Tòquio, amb la qual cosa ha incrementat la competència. Ella és quarta del rànquing mundial, dominada per l'australiana Jessica Fox, i a la Seu també té previst participar en la competició de C2 mixtos, amb el basc Samuel Hernanz. En la 24a posició del rànquing hi ha una altra urgellenca, la jove Annebel van der Knijff, que enguany ha estat medallista per equips en els europeus sub-23.

En K1 femení, les esperances es troben dipositades en l'urgellenca nascuda a Manresa Marta Martínez, bronze en aquesta categoria de caiac a la Seu el 2015 i que pot mostrar la seva fortalesa en qualsevol moment. Martínez ocupa ara mateix la 24a posició d'un rànquing mundial que també domina l'australiana Fox i en què la campiona olímpica, la basca Maialen Chourraut, és tercera.



Miquel Travé, la sensació

Un dels atractius de la competició serà el resultat que pugui aconseguir un altre urgellenc, Miquel Travé, el primer palista capaç de guanyar el títol europeu sub-23 en C1 i K1 aquesta mateixa temporada. Travé competirà en C1 amb tot un finalista olímpic com el basc Ander Elosegui i amb el palista de Ponts Dani Marzo. Ara mateix, Travé ocupa el lloc 36 del rànquing mundial, però és el millor júnior d'aquesta classificació i competicions com aquesta li aniran molt bé per continuar adquirint experiència. Els bascos Maialen Chourraut, Samuel Hernanz, Ander Elosegui, Klara Olazabal i Miren Lezkano completen la selecció dirigida per un altre urgellenc, Guillermo Díez-Canedo.