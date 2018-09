Itàlia arrenca un empat contra Polònia amb un penal discutit

La selecció italiana de futbol, que reapareixia en un torneig internacional després de no ser present al Mundial de Rússia, va aconseguir empatar (1-1) contra Polònia en un partit que va jugar malament a la primera part i que va arreglar mínimament després del descans. Tots dos equips tenen un punt en un grup que completa Portugal. De fet, els lusitans rebran els transalpins dilluns que ve a Lisboa.

A Bolonya, l'equip que ara entrena Roberto Mancini va permetre als polonesos disposar de més oportunitats a la primera part i va ser Zielinski qui va avançar el seu equip en superar Donnarumma. A la represa, els italians van fer canvis i el gol va arribar a dotze minuts per al final, quan Blaszczykowski va cometre penal sobre Chiesa. El jugador visitant va tocar la pilota amb un peu, però amb l'altra cama va colpejar l'italià. Jorginho va transformar el penal i va permetre el repartiment de punts. Avui, a part de l'Anglaterra-Espanya, també comença el grup 3 de la divisió A amb el partit entre Suïssa i Islàndia.



Bona victòria russa

Pel que fa a les altres divisions, a la segona, Rússia va derrotar Turquia (1-2) i va allargar el seu bon moment després del Mundial. Txérixev va avançar els visitants i, tot i l'empat de Serdar Aziz, el davanter Dziuba va tornar a avançar els visitants, que van endur-se la victòria final.

A la divisió C, Albània en va tenir prou amb un gol de Taulant Xhaka, el germà del jugador suís de l'Arsenal, per derrotar Israel. Això al grup 1, perquè, al 4, Sèrbia va vèncer al camp de Lituània per 0-1 amb un gol de penal de Dusan Tadic, que després en fallaria un altre. Al mateix grup, Romania 0- 0 Montenegro.

Finalment, a la divisió D, al grup 3, les Illes Fèroe van derrotar clarament Malta per 3-1, i empat a zero entre Azerbaidjan i Kosovo.