El juvenil del Gimnàstic s'estrena com a local rebent el balear San Francisco

L'equip de Ferran Costa vol revaloritzar l'empat assolit dissabte passat a Tarragona imposant-se al palmesà San Francisco en el primer partit del curs al Gimnàstic Parc, aquesta tarda, a partir de les cinc de la tarda. Tot i les baixes per lesió dels migcampistes Marcos Garrido i Jordi García, que tardaran un mes i mig a refer-se de les seves dolències, el tècnic del Gimnàstic assenyala que «l'equip afronta el partit amb una barreja d'avidesa per debutar a casa i d'ambició per fer-ho guanyant». El castelldefelenc defineix els mallorquins «com un equip jove però amb talent, format per jugadors de primer i segon any avesats a trenar joc combinatiu tot i ser pressionats. La derrota que van encaixar amb el Mallorca és enganyosa». Per superar els balears, Ferran Costa considera clau «ser recognoscibles, ser fidels al nostre estil de joc i curtcircuitar el seu joc ofensiu interior».