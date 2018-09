El Manresa rep avui el Gavà amb el nouvingut Joel Priego

Les incògnites sobre el rendiment que poden oferir aquest inici de competició l'Igualada i el Manresa no es van esvair en el derbi intercomarcal que van protagonitzar dissabte passat a les Comes (3 a 3). La disputa de la segona jornada ha de clarificar el nivell i les prestacions que bagencs i anoiencs poden oferir durant el primer tram de lliga.

El Manresa s'estrena a l'estadi del Congost avui, a les set de la tarda, i rebrà un equip històric en plena crisi institucional i econòmica: el Gavà CF. Els blaugrana, habituats a viure a cavall de Segona B i Tercera Divisió, van baixar el curs passat a Primera Catalana. Dissabte, els del Baix Llobregat, amb un equip molt rejovenit, van debutar a la lliga amb una derrota a la Bòbila (0 a 2) davant la Montañesa. Els gols de Jaime Fuentes i Isaac Maldonado van sentenciar en els minuts inicials els de José Manuel Serrano.



Joel Priego reforça el Manresa

Piti Belmonte afronta el partit amb un nou jugador. El talentós mitjapunta manresà Joel Priego va segellar ahir al vespre el seu fitxatge per l'equip blanc-i-vermell. Priego va liderar la històrica permanència del juvenil A del Gimnàstic de Manresa a la Divisió d'Honor. Aquest estiu va signar pel filial del Nàstic de Tarragona, la Pobla de Mafumet (Tercera Divisió). Belmonte assenyala que «Joel Priego ha fet amb l'equip dos dels tres entrenaments d'aquesta setmana i demà serà a la convocatòria, almenys, inicialment». A l'hora d'avaluar el Gavà, el tècnic barceloní reflexiona que «és molt difícil conèixer els oponents a l'inici de la temporada. Fins que la competició no comença a acumular jornades, les referències són molt relatives». Belmonte emfatitza que «tot just comencen el que és una cursa de fons, no un esprint», i considera que per guanyar serà decisiu que «es noti que el nostre estil de joc està més definit i que els jugadors s'expressin a través d'aquest durant més minuts que a Igualada». El central Florent i Carles Montoro s'han reincorporat als entrenaments. Per tant, Sergi Soler és l'única baixa dels manresans aquesta tarda.

L'Igualada visitarà demà, a les set, la Verneda per enfrontar-se al Júpiter, d'Alejandro Martínez. Els grisgrana van imposar-se al Lleida B en l'estrena (1 a 2). Moha ja tindrà disponibles el central Bachana Lominadze i el davanter Pedro J. Calvo.