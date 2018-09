El MoraBanc li té presa la mesura a la Penya a la Lliga Catalana

?L'altra semifinal de la Lliga Catalana la disputaran el Morabanc Andorra i el Divina Seguros Joventut de Badalona (17 h). Dos equips que s'han trobat en tres de les quatre últimes semifinals de la Lliga Catalana, amb un balanç del tot favorable per als del Principat. La més recent, a les semifinals del curs passat, en què l'Andorra va guanyar 68-80. El quadre verd-i-negre no podrà disposar de Quincy Miller, ni de Simon Birgander, ambdós lesionats i, pel fet de tractar-se d'un partit oficial, tampoc podrà disposar de Marko Todorovic. Per part dels andorrans, el pivot Shayne Whittington serà baixa per lesió, però l'equip recupera Oliver Stevic.