Moto GP: Lorenzo vola per aconseguir la pole a Misano

Moto GP: Lorenzo vola per aconseguir la pole a Misano

El pilot espanyol Jorge Lorenzo (Ducati) ha aconseguit aquest dissabte la pole, tercera de la temporada i segona consecutiva, per a la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino, tretzena prova del Mundial, i encapçalarà una primera fila de la graella que compartirà amb l'australià Jack Miller (Ducati) i el gironí Maverick Viñales (Yamaha).

D'aquesta manera, el balear aconsegueix la seva pole número 68 en el campionat, la 42 en la categoria reina. Mentrestant, el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), ha patit una caiguda que ha llastrat la seva progressió i començarà cinquè, mentre que el seu principal perseguidor, l'italià Valentino Rossi (Yamaha), sortirà setè.

Márquez ha establert el primer gran temps de referència en el Circuit Internacional de Misano Marc Simoncelli, en una sessió de qualificació a la qual s'han incorporat el seu company Dani Pedrosa i l'italià Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) procedents de la Q1.

No obstant això, el de Cervera s'ha mantingut molt poc al capdavant de la taula de cronos, ja que en la primera volta llançada Lorenzo destrossava el rècord de la pista (1: 31.763). A falta de sis minuts, Márquez s'anava a terra i ha arrencat a córrer per prendre una nova moto i intentar seguir lluitant per la pole.

Aquest temps ho aprofitava l'australià Jack Miller (Ducati) per ascendir a la segona plaça, mentre Andrea Dovizioso (Ducati) barallava per aconseguir la primera fila des de la seva quarta posició.

Encara ha tingut temps Lorenzo per millorar la seva marca (1: 31.629), alhora que el català avortava la seva última volta a l'entendre que no podia aconseguir res positiu. Per la seva banda, Viñales aconseguia colar-se en la primera fila i trencar una línia íntegrament de Ducati.

A més, Àlex Rins (Suzuki) començarà desè, just per davant de Pedrosa. Entre els que s'ha quedat a la Q1, Álvaro Bautista (Ducati) iniciarà la cita des de la quinzena plaça, Aleix Espargaró (Aprilia) ho farà des de la setzena i el seu germà Pol (KTM) des de la vintena.