Navarro: «M'hauria agradat acomiadar-me d'una altra manera»

Navarro no va amagar la seva frustració per posar fi a l´etapa com a jugador Enric Fontcuberta/efe

El Barça va formalitzar l'adeu de Juan Carlos Navarro del primer equip de bàsquet del club en una roda de premsa multitudinària en què el de Sant Feliu va estar acompanyat de la família, els amics, excompanys i la primera plantilla al complet. Un acte que també va servir perquè Navarro compartís impressions sobre la seva retirada

«Ha estat l'estiu més complicat de la meva vida, m'hauria agradat acomiadar-me d'una altra manera», va reconèxer el ja exjugador de 38 anys, que es veu obligat a retirar-se per decisió del club. Navarro, que va explicar que «em veia amb forces per seguir jugant», passarà ara als despatxos amb una doble funció, la representació institucional del club per una banda i el treball amb jugadors joves en la seva transició cap al primer equip, d'altra.

«Al principi molesta no poder seguir, et conviden a deixar una cosa que has fet 30 anys. Al principi xoca, vaig estar molest, però després parlant amb el 'presi' vam decidir que era el moment. Has d'assumir-ho, un dia o altre havia d'arribar», es va sincerar Navarro en el seu acte de comiat a l'Auditori 1899 del Camp Nou.

La Bomba, després de 20 anys en l'equip, va assegurar que encara no ha girat full. «Quan veig vídeos de l'equip entrenant-se em poso trist, perquè és la meva rutina, la meva vida, la meva manera de ser. He passat l'estiu més complicat i costa empassar-ho, però és el que cal fer», va acceptar.

«Ja vaig dir l'any passat que volia seguir, físicament em veia bé i amb ànim de jugar un any més. El club em va dir que no volien que continués com a jugador i que havia de fer el pas. Vaig parlar amb el president, vaig decidir que era el moment de girar full i mirar cap endavant», va explicar

A més, li hauria agradat anar-se'n per la porta gran pel que fa a títols, no amb diverses temporades dolentes a l'Eurolliga i amb poc bagatge per sumar als seus 35 títols com a blaugrana. «M'hauria agradat anar-me'n d'una altra manera, però sobretot per al club i l'equip, amb anys difícils a Europa. Però la decisió està presa, cal seguir endavant», va remarcar.



«La retirada de la samarreta es farà pels seus mèrits el dia del Clàssic contra el Reial Madrid, el 25 de novembre, un acte amb els socis i abonats. La seva samarreta s'alçarà al sostre del Palau», va revelar el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, qui va acompanyar La Bomba en l'acte del seu comiat.

També s'obrirà un espai dedicat a la seva figura al Museu del Barça i Barça TV emetrà un documental sobre la seva trajectòria.

«El meu camí a les pistes passa al club, vull aprendre i formar-me bé en tots els sentits, i estar amb els joves em motiva. Fa temps que no surt del planter per al primer equip. Crec que puc aportar la meva experiència de 25 anys», va explicar el que serà nou mànager de la secció i encarat a la formació de joves.

Sobre amb què es queda de la seva carrera, va assegurar que amb les dues Eurolligues. «Em quedo amb la gent, companys, amics, i de títols em quedaria amb les dues Eurolligues. La primera, a Barcelona amb la nostra gent, i la segona perquè vaig jugar encara millor i era un jugador més important per a l'equip i vaig ser MVP», va celebrar.

Navarro va cloure parlant dels seus amics, els quals «sempre han estat un punt de suport. Agrair a Pau, Ricky i Marc la seva presència aquí. A Pau què dir-li, t'he estat esperant però no he pogut aguantar més, m'hauria agradat jugar amb tu aquí», va dir a Pau Gasol, present a la sala igual que Marc i Ricky.