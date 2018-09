El Baxi es queda sense força a Lleida

El repte era exigent, però s'ha plantat cara. El Baxi va encaixar la primera derrota del nou curs, a la semifinal de la 39a Lliga Catalana, davant un Barça Lassa que no va oferir un gran nivell de bàsquet però que la seva qualitat i, sobretot, la profunditat de la banqueta van ser el factor diferencial.

Els homes de Joan Peñarroya es van mostrar molt competitius davant el totpoderós conjunt blaugrana, especialment en defensa. Un partit amb pírrics percentatges de tres. El Baxi va anotar 8 triples de 29 intents, mentre que el Barça només en va anotar 1 de 15.

Bon primer quart del Baxi. Inici complicat, amb cinc punts consecutius de Tomic i un parcial de 7-2. Toolson trenca el parcial amb la primera cistella als tres minuts de joc. De fet, el nord-americà va ser el més destacat de l'equip en el primer quart, amb nou dels setze punts, i va liderar el seu equip. En el global del quart, els homes de Peñarroya van ser millors i van ser capaços de fer un parcial de 0-11 per posar-se al capdavant del marcador. Malgrat tot, un temps mort de Pesic va evitar que els manresans marxessin amb avantatge al final del primer període.

El segon quart va començar amb la primera cistella de Vene amb el Baxi. L'estonià va ser autor de 7 punts en el partit d'ahir. Un segon quart dividit en dues parts. El Barça va arrancar amb un parcial de 9-2, fent mal en el joc interior amb un inspirat Tomic, autor de 15 punts. El conjunt de Svetislav Pesic va incrementar la intensitat defensiva i el Baxi va tenir més problemes per anotar.

Malgrat això, els homes de Peñarroya van oferir un bon to defensiu, així com també el van mostrar en el torneig de Sant Julià. Aquest aspecte i el bon paper en el rebot,va fer que l'equip manresà no perdés la cara al partit. La irregularitat del Barça i el gran nombre de pilotes perdudes van permetre al Baxi empatar el partit amb un parcial de 0-8. En el tram final del segon quart, els manresans van ser millors i van aconseguir marxar al descans només dos punts per sota.

Una primera part en què l'atac manresà va estar commandat per Ryan Toolson, autor de dotze punts en els dos primers quarts i amb 14 crèdits de valoració.



Sense benzina al tram final

A la represa, Peñarroya va utilitzar el mateix cinc inicial que va començar el partit, en un tercer quart que va posar de manifest l'alçada de la temporada en la qual estan ambdós equips. Així, el període va avançar amb un ritme molt lent i amb poca anotació. Al Baxi no li va ser fàcil trobar clares vies d'anotació. L'únic que ho feia era un insipirat Toolson que seguia per la mateixa línia amb set punts en el quart. Unes cistelles que van ser claus per no perdre la cara al partit.

Per la seva banda, el Barça no era capaç de mantenir el nivell i el Baxi ho aprofitava per quedar-se a remolc. De fet, només Heurtel i els seus vuit punts van permetre a l'equip està per davant en el marcador. La diferència sempre es mantenia favorable al Barça en cinc o sis punts d'avantatge, però els manresans no estaven disposats a defallir.

El partit es va fer massa llarg a un Baxi que va anar baixant els percentatges en els llançaments. L'equip va trobar a faltar la profunditat de banqueta que els blaugranes sí que van exihibir. En el darrer quart, l'equip de Pesic va controlar el ritme del joc i no va deixar que el Baxi s'aproximés en el marcador. Així, la diferència sempre es va mantenir en els nou i deu punts en bona part del quart.

La superioritat blaugrana no es va fer palesa fins al darrer quart. Llavors sí, el Barça va demostrar que és un equip més complet i sobretot, amb una banqueta més profunda. D'aquesta manera, els blaugrana arriben a la seva onzena final seguida de la Lliga Catalana i buscaran alçar la novena consecutiva, la número 22 en la història del club.

Cal destacar que l'afició manresana es va fer notar en el partit i va ser, sens dubte, la gran animació a la graderia del Nou Barris.