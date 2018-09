El Breogán no va poder jugar contra el Delteco ja que tenia vuit baixes

El Cafés Candelas Breogán, que ahir havia de disputar el seu segon partit del Circuit Movistar a Tarragona contra el Delteco GBC, es va veure obligat a anunciar que no jugaria el partit per culpa del gran nombre de baixes, fins a vuit, que té l'equip. D'aquesta manera, el Gipuzkoa va haver de disputar el seu partit contra un equip de la lliga LEB Or, el Tau Castelló, al qual va derrotar per (83-60).

Al migdia, el Breogán va fer pública una nota en què explicava que el navassenc Salva Arco s'havia fet un cop a la tíbia dreta contra el Baskonia en el partit de divendres. A més, Gerun havia hagut de marxar per les finestres FIBA i Sulejmanovic ho hauria de fer avui mateix. Cvetkovic i Christian Díaz, que van jugar divendres, tenien sobrecàrregues; Redivo i Norel es recuperaven de problemes físics al genoll i als abductors; Ricardo Uriz es troba en repòs per una altra sobrecàrrega, i Alex Brown té un esquinç de turmell. Per tot això, no va poder jugar el partit d'ahir.



Victòria del Tecnyconta

Qui sí que va jugar va ser el Tecnyconta Saragossa, que va derrotar el Partizan de Belgrad per 87-81 en un partit molt disputat. El lituà Seibutis va ser el màxim anotador dels aragonesos, amb 17 punts. En l'equip de Porfi Fisac també va jugar Nacho Martín, ex del Manresa, que va anotar set punts.