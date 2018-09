Florent segella amb dos gols el primer triomf d'un Manresa sòlid i en creixement

La consolidació del projecte de Piti Belmonte progressa adequadament. El Manresa va exhibir, ahir, al Congost, més consistència que a Igualada i va deixar pinzellades de bon joc. La millora del col·lectiu va propiciar una treballada victòria davant el Gavà que no es va poder concretar fins a la segona part.

Els del Baix Llobregat van sorprendre a l'inici del partit. Tot i que la plantilla blaugrana només manté dos jugadors del curs passat, quan el Gavà jugava a Tercera Divisió, els de José Manuel Serrano es van mostrar, des del xiulet inicial, com un equip cohesionat i amb ofici. Els gavanencs, ben parapetats en un 4-1-4-1, van obligar els blanc-i-vermells a mantenir un alt nivell de concentració defensiva i a dotar-se de temprança en atac per trobar el moment i el lloc idonis per superar l'entrallat defensiu visitant.

L'incisiu Brian va ser el primer de trobar-hi una escletxa. Al quart d'hora, va protagonitzar una notable acció individual com a extrem esquerre que va culminar amb una passada de la mort que no va trobar rematador.

En contraposició, la primera acció de perill dels blaugrana els va permetre adquirir avantatge a l'electrònic. Eugenio (minut 19) va rematar de cap a gol una precisa centrada des de l'esquerra.



Persistència i retrobament

El gol no va neguitejar el Manresa, que va persistir en la recerca i creació de fissures en la pètria defensa gavanenca. Marc Cuello (minuts 23 i 29) ho va fer a través del xut des de mitjana distància i Brian va tornar a fer estralls per l'esquerra, però un defensa va impedir que la seva assistència arribés a Noah (minut 28). Tres minuts després, una incursió de Roger Alsina com a extrem dret va precedir a una intencionada centrada al segon pal del mateix jugador que Noah va transformar en l'empat amb una hàbil rematada de cap. El davanter es va retrobar així amb el gol, justa recompensa a la progressió física i mental que experimenta i que pot tornar-lo a convertir en un davanter letal. El primer acte va acabar sense més incidències ressenyables.

A la represa, inicialment, els blaugrana van mostrar inquietuds ofensives. Solernou (minut 50) va impedir que una enverinada centrada arribés a Júnior enviant la pilota a córner. Transcor-reguts deu minuts, els de Piti Belmonte van recuperar la iniciativa. El barceloní va ratificar la seva ambició als jugadors fent entrar al camp el davanter egarenc Carles Montoro i transformant el seu habitual 4-3-3 en un 4-2-4, amb els seus millors especialistes ofensius formant un rombe que va obligar el migcentre Marcos a centrar-se en tasques defensives. Però els centrals gavanencs van saber llegir i tallar les centrades que buscaven amb insistència Manel Sala, i el desllorigador va arribar a pilota aturada. Brian va servir una falta lateral que Florent va rematar a gol magistralment amb una tisora només a l'abast dels futbolistes talentosos i de tècnica depurada. Albert Sancho, el porter visitant, només va poder delectar-se contamplant des d'una òptica privilegiada l'obra d'art del francès (minut 72). Quatre minuts i un segon després, el Manresa va segellar el triomf mitjançant els mateixos protagonistes. Servei de cantonada executat per Brian i Florent remata de cap a gol. Curiosament, quatre dels sis gols blanc-i-vermells a la lliga els han materialitzat centrals.

Tot i el desavantatge al marcador, el Gavà no va defallir i, amb la complicitat dels locals, va dominar el mig del camp els últims minuts, però l'única ocasió va cor-respondre al manresà Solernou, que va rematar des de la frontal de l'àrea de penal el refús d'un córner. La pilota va fregar el travesser de la porteria d'Albert (minut 83).