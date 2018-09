Gran inici per a Luis Enrique amb ajut arbitral al final

La selecció espanyola va estrenar l'etapa de Luis Enrique a la banqueta amb una bona victòria a Wembley que li permet iniciar la Lliga de les Nacions amb molt bon peu. Això sí, els espanyols, que van aconseguir remuntar un partit que se'ls havia posat malament en els primers minuts, van salvar dos punts al final, després que el col·legiat holandès Makkelie anul·lés de manera injusta un gol a Welbeck. El davanter de l'Arsenal va aprofitar una doble errada, primer de Ramos en el rebuig i després, sobretot, de De Gea, que no va assegurar la pilota. Aquesta va botar al cap del davanter, que es va girar i va empatar a dos. El col·legiat va indicar una falta que només va existir a la seva imaginació.

Abans, Espanya havia hagut de remar en contra. Luis Enrique va introduir una sèrie de sorpreses a l'alineació, sobretot amb la presència de Iago Aspas, un jugador que no havia ni entrat a la convocatòria i que ho va fer per la baixa d'última hora de Diego Costa per paternitat. El davanter del Celta va capitanejar la pressió espanyola, que sembla que serà senyal d'identitat de l'equip. Espanya va començar dominant, però va rebre el primer gol en un contraatac. La primera pressió no va funcionar, Shaw va entrar per la banda dreta i va centrar. Nacho no hi va arribar i Rashford va afusellar De Gea. La sort per a l'equip de Luis Enrique va ser que l'empat va arribar tot seguit. Carvajal i Rodrigo entren per la dreta i aquest centra perquè Saúl empati.



A pilota parada

Espanya seguia dominant, tot i que no aguantava la pilota tant com altres vegades, i va arribar l'1-2 abans del descans. Falta lateral servida per Marcos Alonso i Rodrigo s'escapa del marcatge de Kane per anotar avançant-se al primer pal.

A la represa, Anglaterra va introduir més pressió i va estar a punt de marcar en una rematada de cap de Rashford que va aturar De Gea. El partit va estar aturat més de cinc minuts per la lesió de Shaw, per un cop al cap en un xoc amb Carvajal. En el tram final, es va anul·lar una acció a Rashford, de manera justa, però va passar el mateix amb el gol de Welbeck, que hauria hagut de valer.

Espanya disputa el seu segon partit del torneig dimarts, a Elx, contra Croàcia.