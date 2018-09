L'Andorra guanya la Penya i avança cap a la seva segona final consecutiva

El MoraBanc Andorra va ser el primer equip que es va classificar per a la final de la 39a Lliga Catalana després de guanyar el Divina Seguros Joventut en un partit igualat en el qual els andorrans van ser una mica millors en el seu global i van saber implicar més jugadors en anotació.

El partit va començar a ritme lent amb moltes imprecisions dels dos equips i poc encert ofensiu. A mesura que avançava el temps, els canells s'anaven escalfant i el joc agafava fluïdesa. L'ala de la Penya José Ignacio Nogués va ser l'home més destacat a la primera part pel seu equip i en el primer quart amb set punts.

A les acaballes del primer quart, l'equip andorrà va incrementar la intensitat defensiva i es va mostrar més encertat en atac. Les pèrdues del Joventut van ser aprofitades pels homes d'Ibon Navarro. Això i un inspirat John Shurna amb dos triples consecutius van col·locar el primer màxim avantatge de més nou punts per als andorrans.

El segon quart va començar de la mateixa manera. L'equip de Carles Duran no trobava vies clares d'anotació i el MoraBanc se sentia cada vegada més còmode en atac. Només Nogués i alguna acció de Laprovittola feien que l'equip aguantés en el marcador. Al tram final del segon quart, una esmaixada de Parra i un triple de Laprovittola van fer tornar els badalonins al partit, i els situava a un punt abans del descans.

A la represa, la Penya es posava davant amb una cistella de Dawson només començar, però dos triples de Vitali i un de Shurna tornaven a situar l'avantatge per als andorrans. Malgrat això, l'equip d'Ibon Navarro no va ser capaç de trencar el partit i el Joventut seguia a remolc. Després d'uns minuts d'intercanvi de cistelles, el MoraBanc va acabar bé el quart, implicant més jugadors en l'anotació i amb una cistella de mèrit d'Andrew Albicy. El darrer quart va seguir un guió semblant. Feia la sensació que els andorrans sempre anaven un pas endavant. Tot i això, els homes de Duran no defallien i aconseguien mantenir-se vius en el partit. En la fase final del duel, Albicy va controlar el ritme del joc i Walker, el millor dels andorrans amb 18 punts, va aparèixer per sentenciar el duel.