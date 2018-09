Markuss aboca el juvenil del Gimnàstic a encaixar una derrota accidental

El juvenil del Gimnàstic de Manresa va encaixar una immerescuda derrota en la seva estrena competitiva al Gimnàstic Parc. Els de Ferran Costa van cedir la iniciativa als palmesans durant els primers minuts de partit i el lateral Carlos ho va aprofitar per penetrar en la defensa escapulada com a extrem dret i servir la centrada que Elías va transformar, de cap, en el primer gol del partit.

El marcador advers va esperonar els manresans, que es van fer amb la iniciativa ofensiva i van remuntar abans de la mitja hora de joc amb gols de Gassan, després d'una centrada d'Aleix Díaz, i Marc Gulías, que va aprofitar una obertura de Gassan per fer un golàs amb l'esquerra. A la represa, els escapulats no van permetre al San Francisco refer-se, però una centrada de Pardo va habilitar Zamorano per empatar. Markuss va culminar amb una rematada inapel·lable una acció individual i va segellar el triomf balear.