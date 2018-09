Peñarroya: «Estic satisfet amb l'equip però encara ens falta treballar el to físic»

El tècnic Joan Peñarroya es va mostrar «satisfet» de l'actuació del seu conjunt en un «partit típic de pretemporada en què l'equip va estar imprecís en diferents situacions del joc, però estic satisfet de l'actuació global. Sí que és cert que ens hauria agradat arribar amb més energia al final del partit, però ens ha faltat to físic», comentava.

Pel que fa al seu rival, el tècnic de Terrassa va declarar que «ens hem enfrontat a un equip atlèticament superior. Nosaltres no hem arribat amb la preparació tàctica que hauriem volgut, també perquè no hi som tots al complet, però marxo satisfet de la setmana, de l'esforç. Hem controlat bé el marcador en algun tram, però ens queda molta feina per fer».

En relació a l'arribada de Renfroe, Peñarroya va explicar que «és una bona notícia que l'Alex ja estigui amb nosaltres. És un jugador que ens ha d'aportar molt, i sobretot experiència.