Rafa Martínez agraeix al València haver-lo renovat

El capità del València Basket, Rafa Martínez, va voler agrair la confiança del seu club per haver-lo renovat en un moment en què «la decisió no era fàcil», a causa de la seva veterania i de la lesió al genoll dret de la qual va haver de ser intervingut el juny passat. El santpedorenc ho va explicar en un acte amb un dels patrocinadors del club en què també es va oficialitzar la renovació del nord-americà Will Thomas.

Segons va explicar Rafa Martínez, «estic molt content de ser aquí una temporada més, és casa meva i m'hi sento molt identificat. Vull donar les gràcies per la confiança rebuda en un moment tan complicat com aquest amb les lesions». En aquest sentit, va afegir que «estic il·lusionat amb els reptes d'aquest any, el primer el del genoll i el de tornar a jugar, i segurament aconseguiré l'ajuda de l'equip i del club».



No només xifres

Per la seva banda, el president del club, Vicente Solà, va dir a Rafa Martínez que la seva importància en el club «no es pot mesurar en xifres. Gairebé no es pot dir ni amb paraules. Aquí estem parlant de sentiments, d'identificació amb uns colors i una manera de fer les coses, d'esforç per seguir millorant i d'estar sempre a disposició d'allò que l'equip necessiti en cada moment. De sacrifici, pensant sempre abans en el benefici de l'equip que no pas en tu mateix», va afegir.

Rafa Martínez és al València Basket des del 2007 i en aquest temps s'ha convertit en el jugador rècord del club quant a punts anotats i també partits disputats. En aquest temps ha format part dels equips que han guanyat dues Eurocups i també del que va guanyar la lliga Endesa el 2017. El proper mes de març farà 37 anys i, tot i els seus problemes físics, el València el va renovar una temporada més, en què es trobarà Jaume Ponsarnau com a entrenador, tal com havia passat a Manresa.

Pel que fa a Will Thomas, el mandatari va reconèixer que la negociació per firmar la seva renovació no va ser «senzilla». Segons ell, «hem pogut retenir un jugador amb una fiabilitat excepcional i una professionalitat fora de tot dubte, tant en les sessions d'entrenament com en els partits». Thomas va afirmar que «volia seguir aquí».