Travé esgarrapa un Top 10, quart lloc en C2 de Vilarrubla i plata per a Chourraut

El jove prodigi urgellenc Miquel Travé, de només 18 anys, va presentar ahir la seva candidatura, de manera clara, per aspirar a la plaça que la selecció estatal tindrà en C1 de cara als Jocs Olímpics de Tòquio. Al Parc Olímpic del Segre, el mateix escenari en què el setembre del 2019 se celebrarà el Mundial que ha d'atorgar el bitllet per a la màxima competició, Travé va ser el millor dels representants espanyols i va assolir una novena posició que el convida a somiar.

Així, el palista del Cadí Canoë Kayak, campió europeu júnior de C1 i K1 i vencedor mundial de la primera disciplina, va assolir una impensable novena posició final, la mateixa que va obtenir a la semifinal, de la qual els deu primers passaven a la baixada definitiva. Travé va fer un temps de 104,45 segons al primer descens i de 106,96 en el segon, la qual cosa el deixa en el lloc 23 de la Copa del Món però, sobretot, li obre un futur esplendorós.



Emocionat pel resultat

Al final de la competició, Travé es va mostrar molt emocionat perquè «és a casa. Sents tot el soroll de la gent de la Seu i t'anima a banda i banda del canal. És com endinsar-te en un món diferent i poder experimentar-ho per primera vegada aquest any és un orgull». El palista del Cadí va explicar que la final «era una baixada per gaudir i m'ho he passat molt bé. He fet el que havíem parlat amb el meu entrenador i he jugat les meves cartes. Evidentment, mai no es baixa a la perfecció, però estic satisfet». Ara espera completar un gran any al Mundial de Rio. De cara a la possible classificació olímpica, «seria una gran satisfacció guanyar una plaça a casa, així que ho lluitarem». El triomf en C1 va ser de l'eslovè Luka Bozic, que va superar l'alemany Franz Anton i el francès Denis Gargaud Chanut. Els altres dos representants de l'equip estatal van quedar fora a les semifinals.



A prop del podi

L'altra urgellenca que participava ahir, Núria Vilarrubla, va estar a punt de pujar al podi en la categoria C2 mixt fent parella amb el basc Samuel Hernanz. Van fer un temps de 127,73 segons, a poc menys de dos segons de la tercera posició, que va correspondre als txecs Veronika Vojtova i Jan Masek amb 126,06. La victòria va ser per als seus compatriotes Tereza Fisenova i Jakub Jane, amb 122,05, i el segon lloc per als francesos Yves Prigent i Margaux Henry, amb 124,68 segons.

Qui sí que va obtenir un gran resultat va ser la campiona olímpica de K1 a Rio, la basca Maialen Chourraut, que va quedar segona amb un temps de 104,45 segons, que la va situar tretzena en la general final de la Copa del Món. La victòria va correspondre a l'alemanya Ricarda Funk, amb 102,68 segons, i el tercer lloc a la britànica Mallory Franklin, amb 105,34. Pel que fa a l'altra basca classificada per a les semifinals, Irati Goikoetxea, no va poder assolir la final i va quedar 29a. La urgellenca Marta Martínez va quedar eliminada en les sèries de divendres.