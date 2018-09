Tres igualadins, campions europeus sub-17

?Els jugadors de l'Igualada Rigat Guillem Torrents (porter), Gerard Riba i Aleix Marimon es van proclamar ahir a la nit campions d'Europa sub-17 d'hoquei sobre patins, després que la selecció espanyola derrotés en el darrer partit de la segona fase, disputat a Correggio, Portugal per 4-5. L'equip estatal havia de guanyar per aconseguir el títol, ja que en la ronda final tenia pitjor diferència de gols que els portuguesos. En el partit definitiu, Marimon va anotar el tercer gol dels espanyols, el momentani 2-3. Aleshores, Portugal va remuntar, però un gol d'Abel Moya i un altre d'Oriol Llenas, aquest en el darrer minut del partit, van donar la victòria i el títol al combinat dirigit per Jordi Boada.