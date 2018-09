Yates recupera el mallot vermell amb un tram final d'etapa explosiu

El britànic Simon Yates va recuperar ahir el mallot de líder de la Vuelta a Espanya, després de conquerir el port de les Praeres, en la segona de les tres etapes seguides amb arribada en alt que s'afronten aquest cap de setmana i que avui es completen als llacs de Covadonga. El britànic va atacar com a contracop a l'ofensiva de Nairo Quintana, un quilòmetre i mig abans de la meta, i va assolir una diferència mínima respecte del colombià Miguel Ángel López i d'Alejandro Valverde. Tots tres es troben a menys d'un minut del britànic en la classificació. Els atacs en l'últim port van fer impossible la defensa del lideratge de Jesús Herrada, que es va acabar enfonsant. En l'etapa d'ahir, el navassenc Jordi Simón (Burgos BH) va perdre gairebé mitja hora respecte del guanyador de l'etapa i ara és 145è, a 2.45.18 hores del primer classificat.

Després de la jornada, Yates va admetre la posició de força de l'equip Movistar, amb corredors en la segona i tercera posició. Segons ell, ahir, «no coneixia el port final, només en vaig veure un vídeo. He estat conservador a l'inici, perquè no sabia com de dura podia ser la pujada, m'ho he pres amb calma i he esperat el millor moment per atacar». Tot i que ja ha vestit el mallot vermell dues vegades, Yates no es considera el favorit per guanyar la prova i prefereix anar amb calma.