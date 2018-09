Les autoritats ja pensen en el Mundial del setembre vinent

? Les finals de la Copa del Món de la Seu van ser un èxit de participació i de públic i ja fan pensar a totes les entitats que participen en l'organització d'aquests esdeveniments en com pot ser el Mundial que es farà l'any que ve a la capital urgellenca i que serà classificatori per als Jocs Olímpics de Tòquio.

Així, l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, explicava que «enguany teníem un repte molt important pensant en l'any que ve. Aquesta Copa del Món ha estat el tret de sortida d'un any frenètic que ens espera com a ciutat bolcada en l'esport». Per la seva banda, el president de la federació estatal, Juan José Román, es va mostrar esperançat de cara al Mundial d'enguany a Rio.