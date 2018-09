El britànic Yates reforça el seu lideratge a Covadonga

El ciclista francès Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) va aconseguir la victòria en la quinzena etapa de la Vuelta a Espanya, disputada sobre un recorregut de 178,2 quilòmetres, entre Ribera de Arriba i els llacs de Covadonga. Una dura jornada en què el britànic Simon Yates (Mitchelton-Scott) va reforçar la seva condició de líder en la classificació general.

Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón va creuar la línia de meta a 37 minuts del primer classificat, a la posició 123. A la general, Simón va caure tres posicions i ocupa la posició 138 quan queden sis etapes per acabar la prova.

Pinot va culminar l'etapa muntanyosa en un temps de cinc hores i escaig, amb un esprint en solitari després d'una escapada a 6,2 quilòmetres de la meta. Així, tot just van poder seguir el seu ritme d'ascens el colombià Miguel Ángel Superman López (Astana Team) i el líder Yates, que, respectivament, van acabar segon i tercer després de deixar enrere la resta de favorits.

D'aquesta manera, el britànic va sumar bonificació i també va ampliar el seu avantatge en el lideratge de la general, enfront de la segona plaça de l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar Team), que va perdre 26 segons respecte de Yates. Mentrestant, el seu company d'equip Nairo Quintana es va quedar a 33 segons i Superman López, a 43.

La victòria en un cim mític de La Vuelta era un premi llaminer i la tasca d'Astana va fer efecte per acostar-se al capdavant. Hi va haver un petit ensurt al mig del gran grup quan Kwiatkowski i el francès Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) van caure a 27,9 quilòmetres del final, encara que tots dos es van recuperar per afrontar el cor del parc nacional dels Pics d'Europa.

En aquesta fase final de l'ascens, Pinot va iniciar l'atac. Yates va atacar a 3,7 del final, però va gestionar esforços pensant en el mallot vermell i ja no va atrapar el corredor francès.