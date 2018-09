Dovizioso guanya i se situa segon del Mundial perquè Lorenzo cau al final

L'italià Andrea Dovizioso va aconseguir la quarta victòria de la temporada en una cursa que li va servir per pujar fins a la segona posició del Mundial. L'italià de Ducati va escapar-se en el tram central de la prova i, quan faltaven dues voltes per al final, quan semblava que el seu company Jorge Lorenzo encara tenia possibilitats d'atrapar-lo, el mallorquí, que n'hauria tingut prou amb el segon lloc per pujar a la mateixa posició de la classificació, va caure quan també es defensava de la pressió de Marc Márquez i va quedar fora dels punts.

Amb aquest resultat, Márquez, que va ser segon davant de Crutchlow, té ara 67 punts sobre el mateix Dovizioso, que ha desbancat Valentino Rossi, que ahir només va poder ser setè, a la tercera posició. El pilot de Yamaha té 70 punts menys que el cerverí, gairebé tres curses d'avantage.

Després de la prova de San Marino, amb sis per disputar-se per acabar el campionat, Márquez va explicar que la clau «és puntuar en totes les curses que queden. La propera, a Aragó, és a un circuit que m'agrada, un dels meus circuits favorits per vèncer».

La jornada va viure un triplet italià amb les victòries de Francesco Bagnaia en Moto2, en què Fenati va protagonitzar un lleig incident, en tocar el fre de la moto de Stefano Manzi, que li ha costat dues curses de sanció, i de Lorenzo dalla Porta en Moto3.