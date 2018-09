Un dubtós penal priva l'Igualada de vèncer

L'Igualada va sumar un altre empat, el segon de consecutiu en aquests dos primers partits de la competició, però aquesta vegada amb un regust amarg, al camp del Júpiter. Els jugadors entrenats per Moha van encaixar el gol de l'empat a tres minuts del final i amb un dubtós penal. El defensa visitant Bernat va tocar involuntàriament la pilota amb les mans després d'un desafortunat rebot dins de la pròpia àrea.

Els jugadors blaus van començar molt endollats en els primers compassos del partit i les primeres oportunitats clares de gol van començar a arribar. No havien passat ni sis minuts quan el davanter de l'Igualada Llobet va gaudir de la primera aproximació clara de gol, però el seu fort xut va ser desviat a còrner pel porter local Cocera. El conjunt local intentava trenar bones jugades combinatives però va topar en tot moment amb un equip blau molt intens i que va collar fort en els primers minuts del partit. Ambdós equips van tenir alternances a mitjan primera meitat però sense tenir oportunitats molt clares de perill. Les defenses es van imposar clarament als atacs i el marcador no es va moure en els primers 45 minuts. Amb aquest just empat a zero gols ambdós equips van marxar al vestuari de la Verneda per recuperar-se i encarar amb més força la segona meitat en un partit marcat per la forta calor.

Inici de la represa equilibrat

Recuperació, assistència i gol

Polèmica, penal i empat

A la represa ambdós equips van sortir amb la mateixa dinàmica de joc i cap equip era capaç de portar la iniciativa. A mesura que avançaven els minuts els locals van intentar buscar amb més insistència la porteria defensada per Alfonso. Moha va introduir el primer canvi al minut 67 i Calvo va substituir Omar. Sembla que l'entrenador de l'Igualada va tocar la tecla encertada perquè tan sols quatre minuts més tard el visitant Just era capaç d'inaugurar el marcador i posar amb avantatge els blaus davant d'un conjunt que venia de guanyar la primera jornada al complicat camp del Lleida Terraferma B (1-2).Simón va recuperar una pilota a tres quarts de camp per enviar una excel·lent assistència a Just, qui no va perdonar davant el porter local i deixava en molt bona situació l'Igualada en el complicat camp del Júpiter. A partir del gol l'entrenador local va fer avançar línies, ara sí, per buscar el gol de l'empat. Els de la Verneda van gaudir d'una molt bona acció a pilota aturada però la falta a la frontal de l'àrea va sortir fregant el travesser.El Júpiter, a part de la falta directa, no va inquietar en cap moment la porteria d'Alfonso. No va ser fins al minut 87 quan el signe del partit va canviar completament. L'àrbitre principal va assenyalar els onze metres a favor dels de casa en una polèmica i desafortunada acció defensiva de l'Igualada. Bernat va tocar la pilota involuntàriament en un rebuig poc efectiu i Albert Piñol no s'hi va pensar dues vegades i va assenyalar penal a favor del Júpiter. El local Corominas no va fallar i va posar l'empat a tres minuts de la fi.

L'àrbitre va afegir quatre minuts de temps extra i el Júpiter va collar per buscar el gol de la victòria. El conjunt entrenat per Moha va renunciar a la seva proposa futbolística i va dedicar-se a treure aigua del vaixell per intentar almenys sumar un punt. Els locals van ser incapaços de veure porteria i el marcador ja no es moure més.

En la propera jornada l'Igualada rebrà la visita de l'Efac Almacelles, conjunt que ve de perdre per la mínima al camp del Mollerussa en el primer partit (1-0) i de guanyar aquest cap de setmana a casa amb el Lleida B (1-0).