Fenati, acomiadat de l'equip per frenar la moto d'un rival

L'assessor del Marinelli Snipers Team de Moto2, Stefano Bedon, ha informat aquest dilluns que l'equip va rescindir el contracte del pilot Romano Fenati per la greu acció antiesportiva realitzada el diumenge durant el Gran Premi de San Marino.



Fenati va ser desqualificat immediatament a la prova de diumenge després que, en plena recta de meta, va accionar el fre davanter de la moto del seu compatriota Stefano Manzi per intentar alentir-lo.





"Ara podem comunicar que el Marinelli Snipers Team rescindeix el contracte del pilot Romano Fenati pel seu comportament antiesportiu, inqualificable, perillós i negatiu per a la imatge de tots", ha informat Bedon amb un missatge a les seves xarxes socials."Amb màxima decepció, hem de constatar que el seu gest irresponsable ha posat en rics la vida a un altre pilot i no es pot perdonar de cap manera. El pilot, des d'aquest moment, ja no participarà en una cursa amb el Marinelli Snipers Team", ha prosseguit.Bedon conclou el seu missatge demanant perdó "a tots els aficionats al motociclisme mundial".El gest antiesportiu de Fenati va provocar a més la reacció de l'equip MV Augusta, amb el qual el pilot italià havia recentment signat un acord per a la temporada que ve."Ha estat el pitjor i el més trist que he vist en una cursa de motos. Els esportistes veritables no actuen d'aquesta manera. Si fos Dorna, li impediria tornar a competir", ha considerat Giovanni Castiglioni, patró de MV Augusta."Per que fa al seu contracte per una posició futura com a pilot de MV Augusta Moto2, m'oposaré de totes maneres per aturar-ho. No passarà, (Fenati) no representa els valors autèntics de la nostra companyia", ha afegit.