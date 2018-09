El Fruitosenc demostra el seu control en un partit igualat

El Fruitosenc va demostrar la seva capacitat de control en un partit molt disputat contra l'Artés. L'equip de Javi Vilareal va trobar un Artés fort que no va deixar-se guanyar fàcilment i va posar el Fruitosenc contra les cordes diversos cops. Va ser un partit difícil que no es va resoldre fins al final. Tot i així no hi va haver joc brut per part dels dos equips.

Durant la primera part el Fruitosenc va dur el ritme del partit amb el control de la pilota. Va haver-hi una ocasió molt clara que no van saber aprofitar. En la primera mitja hora del partit, Ot Sala va marcar el primer gol de córner, el qual va donar l'1-0 a favor dels de Sant Fruitós.

A la segona part va haver-hi un canvi de joc per part del Fruitosenc, fet que va implicar que l'Artés pogués aconseguir la pilota i tenir tres ocasions molt clares que no van tenir resultat. El canvi d'Ignasi Sala per Casas al minut 87 va implicar el resultat final del partit al minut 89 (2-0).